В Госдуму нальют воды

Первой инициативой «Зеленых» в случае прохождения в Государственную думу станет законопроект об автоматизированном мониторинге состояния водных ресурсов. Об этом ее руководство заявило 20 марта на площадке дискуссионного клуба партии. Необходимость срочных реформ водоочистного процесса «Зеленые» объяснили на примере состояния федерального проекта «Оздоровление Волги», реализация которого ранее подверглась критике со стороны спикера верхней палаты Валентины Матвиенко.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал собравшимся председатель научного совета РАН «Водные ресурсы суши» Виктор Данилов-Данильян, стоявший у истоков основания «Зеленых» в начале 1990-х, на сегодняшний день ученые не могут получить доступ к первичным данным замеров качества водных ресурсов, проводимых Гидрометцентром, а сам центр до сих пор не может достичь размеров наблюдательной сети, имевшейся у него в советское время. Это, по словам ученого, приводит к низкому качеству программ, направленных на очистку водных ресурсов, в том числе федерального проекта «Оздоровления Волги», который член-корреспондент РАН объявил проваленным: «Это констатация не моя, а комиссии Государственной думы, которая занималась вопросом».

Напомним, 18 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала разобраться с реализацией федпроекта. Ее особенно возмутила история со строительством водоочистной станции в Кинешме (Ивановская область).

Выступавший в верхней палате с докладом глава Счетной палаты Борис Ковальчук сообщил сенаторам, что сданный в Кинешме объект так и не был введен в эксплуатацию, так как к нему не довели коллектор. В итоге система водоотведения не была замкнута. Господин Ковальчук назвал ответственными за проект чиновников Минприроды, на что Валентина Мативенко отреагировала призывом к «показательной порке». Впоследствии министерство разъяснило в комментарии ТАСС, что оно действительно отвечало за финансирование, но за стройку сооружений отвечал уже Минстрой. По сообщению Минприроды, объект перешел в их ведение только после выявления проблемы.

По словам господина Данилова-Данильяна, произошедшее в Кинешме — типический случай для «Оздоровления Волги». Он заявил, что в подавляющем количестве построенных по федпроекту водоочистных сооружений можно найти «что-нибудь такое, что делает бессмысленным все произведенные траты». Объем финансирований, вложенных в проект, по словам ученого, составил 237 млрд руб.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» проводился в составе нацпроекта «Экология» с 2018 по 2024 год. В качестве основной цели для него ставилось трехкратное сокращение объема сбрасываемых в Волгу загрязненных сточных вод.

Сопредседатель партии «Зеленые» Александра Кудзагова заявила “Ъ”, что только волевое решение властей по установке четких рамок для производств запустит процесс модернизации очистных сооружений: компании будут вынуждены искать более дешевые и эффективные технологии.

«Пока они не нужны, они даже не разрабатываются»,— пояснила госпожа Кудзагова. Следить за предприятиями усилиями инспекторов, по словам представителя «Зеленых», невозможно — нужен автоматизированный мониторинг. Партия пообещала сделать его разработку своей первой инициативой в случае обретения представительства в Государственной думе.

«Зеленым» не нужно собирать подписи для выдвижения списка в Государственную думу, так как у партии есть фракции в двух региональных заксобраниях (в Кабардино-Балкарии и Красноярском крае). «Зеленые» участвовали в думских выборах пять раз. Наибольшего успеха они добились в 1995 году, набрав 1,39% голосов в голосовании по спискам. На последних выборах их результат составил 0,91%. Партия проходила в нижнюю палату парламента лишь однажды — в 1993 году, но тогда ее член избрался по одномандатному округу.

Александра Кудзагова сообщила “Ъ” , что на выборах в Государственную думу «Зеленые» выдвинут кандидатов по всем одномандатным округам. В 150 из них кандидаты уже отобраны. Накануне стало известно, что на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга список «Зеленых» возглавит Марина Шишкина, ранее представлявшая «Справедливую Россию». Госпожа Кудзагова не исключает, что бывшая эсер пойдет и в Госдуму.

Степан Мельчаков