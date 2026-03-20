АСВ берет расчеты в свои руки

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует в этом году начать самостоятельно выплачивать средства клиентам через систему быстрых платежей (СБП), не привлекая уполномоченные банки. В агентстве отмечают, что уже сегодня более половины обращений за выплатами происходит в электронной форме и все подобные выплаты в будущем пойдут напрямую через СБП. По мнению экспертов, серьезно сэкономить на этом у АСВ не получится, поскольку тарифы, по которым агентство платит уполномоченным банкам, находятся на минимальном уровне.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

АСВ намерено в этом году получить статус участника СБП и самостоятельно перечислять через этот канал средства вкладчикам банков, у которых будет отозвана лицензия. Соответствующие изменения содержатся в «Правилах оказания операционных услуг…», которые опубликованы на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) и вступают в силу с 3 апреля. В настоящее время выплаты идут через уполномоченные банки. «В соответствии с обновленными "Правилами…" для АСВ предусмотрена реализация технической возможности стать участником СБП»,— подтвердили в НСПК. При этом правовые основания для такого подключения определяются нормативными актами Банка России.

«Сроки запуска механизма будут определены после внесения необходимых изменений в закон "О страховании вкладов", после этого планируется производить выплаты страхового возмещения вкладчикам через СБП без участия банков-агентов»,— заявили в агентстве.

Впрочем, после получения АСВ статуса участника СБП действующие каналы подачи заявлений и выплат страхового возмещения также останутся. В агентстве отмечают, что «вкладчики, которым не подходят электронные каналы взаимодействия, смогут обратиться за выплатой страхового возмещения лично в банк-агент». Однако там отметили, что на заполнение заявления вкладчику нужно не более десяти минут, а еще через несколько минут обратившийся получает возмещение, что гораздо быстрее, чем обращение в банк-агент или офис агентства.

По данным АСВ, общая сумма подлежащих страхованию денежных средств в российских банках на 1 января 2026 года достигла 85,7 трлн руб., увеличившись за год на 14,7%. Страховая ответственность агентства составила 49,4% общего объема вкладов. Страховая ответственность по вкладам физических лиц составила 52,6%, по вкладам юрлиц — 10,2%, по счетам эскроу — 71,9%, по спецсчетам — 77,6%. Общее количество вкладов, которые подлежат страхованию, составляет 286 млн штук. Из них 283,1 млн счетов принадлежат физлицам (в том числе 5,3 млн счетов ИП), 2,8 млн счетов — юрлицам, кроме того, есть еще 0,1 млн спецсчетов.

В последнее время Банк России не так часто отзывает лицензии у банков, за последние два года их лишись лишь девять кредитных организаций. Объем обязательств по этим страховым случаям составил 73,8 млрд руб., из которых по состоянию на 20 марта 2026 года АСВ выплатило 72,8 млрд руб. Общее число вкладчиков, претендовавших на выплаты, превысило 150 тыс. человек. Самый большой объем обязательств был в отношении вкладчиков банка «Таврический» (около 59 млрд руб., из них выплачено более 58 млрд руб.), который ранее проходил финансовое оздоровление с участием банка МФК, однако в сентябре 2025 года был передан АСВ «в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации».

При этом электронные каналы выплат набирают все большую популярность.

В апреле 2024 года доля заявлений в электронной форме составляла 30% в общем количестве обращений за получением возмещения, а в декабре того же года — уже 54%, в 2025 году доля электронных обращений в ряде случаев достигала 58%.

Эксперты считают, что заметно сэкономить на переходе к самостоятельным выплатам в обход АСВ уполномоченным банкам не удастся. «Сейчас такие игроки имеют очень низкие тарифы на совершение подобных трансакций»,— указывает независимый эксперт Максим Митусов. По его словам, в первую очередь подключение АСВ к СБП в статусе участника делается для ускорения и упрощения внутренних процессов. «Это нужно для того, чтобы такие организации, как АСВ или Федеральное казначейство, не зависели от инфраструктуры коммерческих банков, а могли выполнять свои задачи в собственном контуре, взаимодействуя только с ЦБ»,— поясняет эксперт.

