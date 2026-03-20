В украинском Славянске начали принудительно эвакуировать детей

В городе Славянске началась принудительная эвакуация детей. Об этом сообщил глава администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин в Telegram-канале. Несовершеннолетних будут вывозить из частей города, наиболее подверженных обстрелам.

Господин Филашкин отметил, что приказ об эвакуации передан на согласование в профильный Координационный штаб. В сообщении он перечислил 18 улиц, девять населенных пунктов, два выезда и 10 переулков, откуда будут вывозить детей. «Сохранить жизнь – самое важное. Тем более – жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и уезжать»,— написал глава администрации.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет эвакуировать детей с территорий, подверженных риску боевых действий, без согласия родителей. 15 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные продвигаются к Рай-Александровке — селу к востоку от Славянска. Продвижение происходит после установления контроля над тремя населенными пунктами у Святогорска — Дробышев, Яровой и Сосновый.