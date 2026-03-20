В Псковской области запретили ввоз более 18 тонн винограда из Перу

Таможенники остановили более 18 тонн винограда из Перу на российско-латвийской границе в Псковской области. Выявлено несоответствие сведений об экспортере.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по СЗФО, государственный инспектор ведомства провел фитосанитарный контроль винограда. Фрукты прибыли из Нидерландов, а собраны в Перу.

Специалист установил несоответствие информации об экспортере продукции, указанной в фитосанитарном сертификате и размещенной на маркировочных этикетках. В связи с этим ввоз винограда в Россию запрещен.

Татьяна Титаева