Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Псковской области запретили ввоз более 18 тонн винограда из Перу

Таможенники остановили более 18 тонн винограда из Перу на российско-латвийской границе в Псковской области. Выявлено несоответствие сведений об экспортере.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по СЗФО, государственный инспектор ведомства провел фитосанитарный контроль винограда. Фрукты прибыли из Нидерландов, а собраны в Перу.

Специалист установил несоответствие информации об экспортере продукции, указанной в фитосанитарном сертификате и размещенной на маркировочных этикетках. В связи с этим ввоз винограда в Россию запрещен.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все