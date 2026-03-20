В Петербурге возбудили дело после угроз ножом сотруднику полиции

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении жителя Якутии по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, 19 марта 2026 года мужчина, находясь в отделе полиции в Выборгском районе Петербурга, во время досмотра достал складной нож и высказал угрозу применения насилия сотруднику правоохранительных органов.

Фигуранта задержали, ему предъявили обвинение. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, уточнили в ведомстве.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Артемий Чулков