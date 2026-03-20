Берег реки Студенец в Тамбове благоустроит липецкая «Инфинити Групп» за 196,8 млн

Подведены итоги аукциона на благоустройство территории вдоль реки Студенец — от улицы Советской до Рассказовского шоссе в Тамбове. Победителем торгов признана компания, предложившая выполнить работы за 196,8 млн руб. при начальной цене контракта 209,4 млн руб. Ее юрлицо не разглашается, однако мэр города Максим Косенков в своем Telegram-канале сообщил, что подрядчиком стала компания, благоустроившая улицу Коммунальную от пересечения с Карла Маркса до перекрестка с Носовской. Информация размещена на портале госзакупок.

В аукционе приняли участие четыре претендента. Остальные участники (названия юрлиц не раскрываются) оценили свои услуги в 197,9 млн руб., 209,4 млн руб. и 209,4 млн руб. соответственно. Заказчиком выступает МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» города Тамбова.

«Победителем стал подрядчик, знакомый тамбовчанам по прошлому году, — именно эта организация благоустраивала тамбовский Арбат. Работы на участке от улицы Советской до Рассказовского шоссе площадью 3,4 гектара должны завершиться в октябре текущего года»,— сообщил господин Косенков.

Согласно контракту, подрядчику предстоит выполнить работы на площади 3,4 га. В его обязанности входят устройство асфальтобетонного и плиточного покрытия, декоративное обрамление береговой линии, озеленение территории, приведение в рабочее состояние систем водоснабжения и охранного телевидения. Победитель тендера также должен обеспечить установку малых архитектурных форм (качели, карусели, урны, информационные стенды и навигационные столбы), монтаж детских игровых комплексов и строительство павильона «Арт-кластер». Гарантийный срок составит три года.

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 10 октября 2026 года. Финансирование осуществляется из средств учреждения.

В августе 2025 года стало известно, что Тамбов получит 107 млн руб. за победу во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды, эти деньги направили на благоустройство берега реки Студенец.

Ульяна Ларионова