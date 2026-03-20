Летом в Сочи будут работать более двух тысяч средств размещения

В летнем сезоне 2026 года в Сочи принимать туристов будут свыше двух тысяч средств размещения вместимостью порядка 140 тыс. койко-мест. Более 1,7 тыс. средств размещения — это малые отели, гостевые дома и базы отдыха, сообщили в пресс-службе администрации города.

Планы на предстоящий курортный сезон глава Сочи Андрей Прошунин обсудил с руководителями санаторно-курортного комплекса. На совещании озвучили, что с начала года Сочи принял 1,27 млн туристов. На территории курорта, кроме базовых средств размещения, работают 59 санаториев, 162 крупных гостиничных комплекса и пансионата и семь оздоровительных лагерей.

В преддверии сезона мэрия города разработала концепцию летнего сезона «Выбирай Сочи». В Центральном районе курорта запланировано открытие нового пятизвездочного отеля на 310 номеров, в Лазаревском заработают маршруты в поселения и этнографические комплексы. В число объектов показа вошли Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Псыдах, национальное кафе «Шапсугский дворик» и чайные плантации «Шапсугского чая, подчеркнули в пресс-службе администрации.

Пользователи пляжных территорий начинают подготовку инфраструктуры к лету. В Сочи также планируют провести обновление набережных, скверов и парков.

