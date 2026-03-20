По ночам 20–23 марта на ЗСД будут закрывать съезды в районе Витебской развязки

На Западном скоростном диаметре в ближайшие ночи будут вводить ограничения движения из-за дорожных работ. Об этом сообщили в компании «Магистраль Северной столицы».

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

С 23:00 20 марта до 06:00 21 марта будет закрыт съезд с ШМСД на Витебский проспект в направлении юга. С 23:00 21 марта до 06:00 22 марта перекроют съезд с Витебского проспекта на Витебскую развязку ШМСД.

Кроме того, с 23:00 22 марта до 06:00 23 марта закроют съезд с Витебской развязки ШМСД на Витебский проспект в направлении севера.

Артемий Чулков