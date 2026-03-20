ЦБ отозвал лицензии у четырех банков в 2025 году

Банк России отозвал лицензии на осуществление деятельности у четырех кредитных организаций. Один банк ликвидировался добровольно, поэтому его лицензию аннулировали, следует из данных отчета регулятора за 2025 год.

В прошедшем году ЦБ также ограничил привлечение денег физлиц во вклады у пяти банков. Штрафные санкции применили к 133 кредитным организациям. Большая их часть связана с нарушением федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний ЦБ, сокрытием информации, представлением неполных или недостоверных данных, а также несоблюдением резервных требований.

Один из случаев отзыва лицензии произошел в декабре 2025 года. Индустриальный сберегательный банк обвинили в предоставлении ссуд высокорискованным заемщикам и проведении подозрительных операций. В сентябре лицензии лишили Таврического банка. ЦБ не увидел перспектив для предотвращения банкротства организации.