«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ поражением от минского «Динамо»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Минске. Счет в игре составил 8:2.

У хозяев дублем отметился Сергей Кузнецов, хет-трик оформил Сэм Энэс, также шайбы забросили Даниил Липский и Даррен Диц. В составе «Автомобилиста» оформил дубль Даниэль Спронг.

Екатеринбургский клуб с 84 очками завершил регулярный чемпионат на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 88 очками стало вторым на Западе.

В первом раунде плей-офф екатеринбургская команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первые матчи серии до четырех побед пройдут в Екатеринбурге 23 и 25 марта. В преддверии первой игры знаковые здания в центре Екатеринбурга включат архитектурную подсветку в цветах «Автомобилиста» — красном и белом.