Здания Екатеринбурга подсветят цветами «Автомобилиста» в честь плей-офф

На «УГМК Арене» 23 марта пройдет первый домашний матч плей-офф хоккейного клуба «Автомобилист». Как сообщили в пресс-службе клуба, в преддверии первой игры знаковые здания в центре Екатеринбурга включат архитектурную подсветку в цветах клуба — красном и белом.

«Девиз решающей части сезона — «Рок-аккорд этой весны!», объединивший хоккей и музыкальную культуру города»,— рассказали в пресс-службе клуба.

Метрополитен Екатеринбурга присоединится к поддержке команды: на станциях будут транслироваться голоса игроков, а на станции «Площадь 1905 года» откроется фотовыставка, объединяющая в себе рок, хоккей и игроков «Автомобилиста».

С 26 марта по улицам города начнет курсировать интерактивная «рок-газель», а 27 марта на станции метро «Площадь 1905 года» состоится живой концерт кавер-группы с исполнением рок-хитов и хоккейных гимнов. 30 марта фирменные автомобили клуба проедут по центральным улицам города с музыкальным сопровождением.

Напомним, «Автомобилист» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургская команда заняла четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Соперником клуба в первом раунде станет уфимский «Салават Юлаев», который стал пятым.

Первый раунд плей-офф стартует 23 марта. Серия продлится до четырех побед.

Полина Бабинцева