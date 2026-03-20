На поддержку свердловских аграриев направят более 4,8 млрд рублей

На поддержку свердловских сельхозпроизводителей запланировано свыше 4,8 миллиарда руб. из федерального и регионального бюджетов, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. 47% от суммы направят молочному животноводству.

«Досрочно направим животноводам порядка 150 миллионов руб. — средства будут выделены уже сейчас, а не в сентябре, как планировалось. Всего же к началу мая более 140 производителей молока-сырья получат 850 миллионов руб.»,— написал глава региона.

По его словам, на сегодняшний день аграрии региона обеспечены необходимым объемом семян основных сельскохозяйственных культур. Общая посевная площадь региона составит порядка 760 тысяч гектаров.

Высокий уровень готовности техники к весенне-полевым работам: тракторы — 78,5%, агрегаты для обработки почвы — 62%, сеялки и посевные комплексы — 62,3%. В полях будет задействовано более 8 000 единиц техники, на модернизацию отрасли предусмотрено 485,2 млн руб. из областного бюджета.

На кадровое обеспечение агропромышленного комплекса аграриям направят 48,8 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Из них 44,7 млн руб. пойдут на компенсацию части расходов на строительство или покупку жилья для работников сельского хозяйства.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2026 году на Среднем Урале планируется вернуть в оборот около 20 тыс. га сельхозземель.

