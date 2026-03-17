Минобороны Израиля заявило о гибели главы службы безопасности Ирана Лариджани

ЦАХАЛ нанес удар по секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом заявили Reuters четыре израильских чиновника. По словам собеседников агентства, его судьба неизвестна. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что господин Лариджани погиб при ночной атаке на Иран.

«Лариджани и командир "Басидж" были ликвидированы за одну ночь и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи»,— уточнил господин Кац (цитата по Times of Israel).

Вскоре после публикации сообщений о гибели Али Лариджани на его странице в соцсети X появился скан рукописи, посвященный военно-морским силам Ирана.

В ночь на 17 марта Армия обороны Израиля сообщала о массированных ударах по Тегерану и Бейруту. Среди жертв пресс-служба ЦАХАЛа упоминала лишь командира «Басидж» Голамреза Сулеймани.

Али Лариджани — один из первых членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и самых влиятельных иранских политиков после смерти верховного лидера Али Хаменеи в феврале 2026 года. Курировал ключевые вопросы безопасности республики, в частности, выступал главным переговорщиком Ирана по ядерной программе. Кроме того, с 1994 по 2004 год возглавлял иранскую телерадиокомпанию IRIB. Пост секретаря Высшего совета нацбезопасности республики занимал в 2005-2007 годах. Второй раз вступил в должность 5 августа 2025 года.