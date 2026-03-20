В Тамбовской области появятся «белые банкоматы» с бесплатным обслуживанием

В Тамбовской области в рамках эксперимента Банка России планируется внедрить сеть универсальных устройств самообслуживания — «белых банкоматов», где клиенты любого коммерческого банка смогут бесплатно получать наличные. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Перспективы проекта обсудили глава региона Евгений Первышов с президентом объединения «Росинкас» Сергеем Верейкиным и управляющим отделением по Тамбовской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО Михаилом Носенковым. Ожидаемая экономия федерального бюджета от оптимизации имущественного комплекса составит порядка 35 млн руб. Реализация эксперимента находится на контроле профильных ведомств.

