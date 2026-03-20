ЦБ завершил 2025 год с убытком почти в 185 млрд руб. после прибыли годом ранее

Банк России по итогам 2025 года получил чистый убыток в размере 184,8 млрд руб. против прибыли в 199,5 млрд руб. годом ранее. Данные приведены в годовом отчете регулятора.

Отрицательный финансовый результат связан со снижением объемов рефинансирования кредитных организаций. Также уменьшилась доля кредитов, предоставляемых по более высокой ставке в рамках основного механизма ликвидности.

Снижение операций привело к сокращению процентных доходов от рефинансирования по сравнению с 2024 годом. При этом расходы по операциям абсорбирования в целом остались на прежнем уровне, указали в ЦБ.