Суд арестовал обвиняемого в убийстве из ревности подростка

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО на два месяца (до 18 мая) подростка, расчленившего и закопавшего сверстника из ревности. Его обвинили в убийстве, сообщила пресс-служба городских судов. Фигурант отказался высказывать позицию по делу на заседании.

На аресте настаивали следователь и прокурор. Несовершеннолетний запросил домашний арест. По его словам, он не планирует скрываться от следствия, и ему будет психологически тяжело в СИЗО. Аналогичную меру пресечения запросила мать обвиняемого. Адвокат добавил, что подросток изобличил соучастников и следствие может достичь целей без взятия под стражу.

Предполагаемого убийцу 17-летнего юноши, пропавшего в Ленобласти 16 марта, задержали накануне. По версии следствия, фигурант встретился с погибшим для выяснения отношений и нанес ему минимум 11 ударов ножом. После этого он попытался спрятать тело, закопав его рядом с железнодорожной станцией.

По данным ТАСС, на допросе задержанный дал признательные показания и заявил, что на убийство его подтолкнула подруга, которая когда-то встречалась с погибшим. Она утверждала, что потерпевший ранее насиловал ее и сама хотела его убить. Подросток заявил, что подруга подсказала место, где можно убить юношу, а также передала ему нож. Следствие проверяет информацию.

Никита Черненко