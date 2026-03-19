В Ленобласти несовершеннолетний убил сверстника после ссоры из-за девушки

В Пушкинском районе Ленобласти обнаружили тело 17-летнего подростка, который пропал 16 марта. СКР возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства. По подозрению задержали 16-летнего юношу.

Тело подростка нашли недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино. По информации следствия, погибший встретился с другим подростком для выяснения отношений, между ними завязалась драка. Подозреваемый ударил оппонента ножом и после его смерти попытался спрятать тело. Труп злоумышленник закопал рядом со станцией.

По данным Telegram-канала Shot, накануне исчезновения потерпевший сообщал о планах поехать на ночевку к другу. В действительности он поехал в гости к знакомой девушке. В то время у нее в квартире был подозреваемый. Канал утверждает, что ссора между подростками произошла на почве ревности.

Никита Черненко