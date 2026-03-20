Сервис «Wink Книги» «Ростелекома» объявил о закрытии

«Wink Книги» объявили о своем закрытии с 20 марта, говорится в сообщении компании на своем сайте. “Ъ” направил запрос в «Ростелеком» (MOEX: RTKM).

Директор медиасервисов Wink Максим Петровский в своем Telegram-канале написал: «Попробовав за полгода раскачать книги, пришли с командой к мнению, что сейчас это не то, что требуется компании. Сложный рынок с игроками-монополистами, узкая аудитория, высокая стоимость привлечения — лишь часть проблем».

Как добавили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink, книги временно недоступны из-за перезапуска. «Мы перестраиваем свою инфраструктуру, чтобы сделать сервис еще более удобным для пользователей»,— пояснили «Ъ» в Wink.

Сервис «Wink Книги» был запущен в 2024 году. По данным на 2026 год, в каталоге платформы насчитывается 40 тыс. аудиокниг. На конец 2024 года количество подписчиков сервиса составляло 50 тыс., следует из данных J’son & Partners Consulting. Более поздних данных по аудитории не приводится. Выручка всего сервиса Wink, куда входят в том числе онлайн-кинотеатр, сервис музыки, игр и др., выросла за 2025 год на 13%, до 44,8 млрд руб.

Ранее “Ъ” писал, что рынок электронных книг в РФ по итогам 2025 года вырос на 22% год к году, до 23,5 млрд руб., а в 2026 году его темпы роста могут составить 19–20%. Доля игроков рынка в целом распределилась так: 45–46% — у «Литреса», 26% — у «Яндекса», около 13% приходится на «Литнет» и «Литгород», на «Литмаркет» — 8%, Author.Today — 7%.

