«Кино», МакSим, Юрий Башмет и фильм «Остров» Павла Лунгина

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Кино», певицу МакSим и Юрия Башмета. В музеях — увидеть выставку «Небо без границ», посвященную Дню космонавтики, и посетить авторскую экскурсию по выставке «Два авангарда». На театральных площадках — побывать на мюзикле «Маленький принц» и иммерсивном киноспектакле «На грани нервного срыва». В кино — посмотреть фильм «Частная жизнь» и обсудить фильм «Остров» с его режиссером Павлом Лунгиным. Лекторы расскажут о творческом методе Ивана Клюна, появлении первых автомобилей в России и о том, как можно по-новому взглянуть на Баха. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В «МТС Live Холле» 21 марта пройдет концерт группы «Кино», в котором звучат голос и песни Виктора Цоя, а на сцене выступают участники оригинального коллектива. В программе — знаковые хиты «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и другие композиции, которые закрепили «Кино» как одну из важнейших русскоязычных рок-групп. Билеты — от 3,1 тыс. до 5 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 22 марта пройдет концерт Стаса Пьехи, на котором артист представит лучшие композиции из своего репертуара в сопровождении коллектива музыкантов. В программе прозвучат песни «Она не твоя», «Думать о ней», «Где буду я», «На ладони линия», «Я с тобой» и новые треки в жанре поп-рока. Билеты — от 2,2 тыс. до 7 тыс. руб.

В Музее андеграунда 26 марта пройдет квартирник Макса Ильина с мультимедийной программой «Легенды Свердловского рокклуба». Макс Ильин — один из самых юных участников Свердловского рок-клуба, лидер группы «Собаки Качалова» и автор книги «Глядя на дым», в которой собрал истории и анекдоты из рок-среды. Квартирник пройдет в формате моноспектакля, Stand Up и акустики: музыкант будет читать забавные главы из книги, демонстрировать редкие кадры и играть свои авторские песни на блюзовой гитаре. Вход — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица МакSим

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Певица МакSим

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «МТС Live Холле»27 марта пройдет большой концерт МакSим. Исполнительница готовит для зрителей яркое и эмоциональное шоу, наполненное искренними песнями, от легендарных «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» до новых композиций. Билеты — от 3,7 тыс. до 7 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 27 марта пройдет концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». В программе прозвучат шесть Бранденбургских концертов Иоганна Себастьяна Баха и самое знаменитое оркестровое собрание композитора, не исполнявшееся при его жизни. Билеты — от 7 тыс. до 16,5 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (НМИИ) проходит выставка «Небо без границ», посвященная Дню космонавтики. В экспозиции — живопись, графика, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства, посвященные покорителям неба и космосу: экслибрисы на космическую тематику и космонавтов, впервые демонстрируемый графический триптих А.С. Смирнова «Зима над Байконуром», а также прижизненный портрет Антуана де Сент-Экзюпери. Вход — по единому билету в музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Два авангарда" в ЕМИИ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка "Два авангарда" в ЕМИИ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 22 марта пройдет авторская экскурсия по выставке «Два авангарда» — проекте, объединяющем произведения пионеров абстрактного искусства 1910–1920-х годов из собрания музея с работами неофициальных советских художников 1950–1980-х из коллекции Антона Козлова. Посетители смогут отследить преемственность между основными течениями русского авангарда и практикой художников советского андеграунда, обращавшихся к беспредметности и черпавших в наследии предшественников импульс для развития собственных художественных систем. Билеты — 400 руб. полный и 200 руб. льготный.

Спектакли

В кинозале Ельцин-центра 20 марта сыграют спектакль «Театр горожан: невидимая инвалидность». Проект показывает хронические заболевания и состояния, которые незаметны на первый взгляд, но сильно меняют жизнь человека. Пять горожанок рассказывают о своих диагнозах через личные истории, воспоминания, способы самоподдержки и переживания страха и надежды. Это итог театральной лаборатории, где участники — непрофессиональные актеры — писали тексты, готовили этюды, а затем вышли на сцену. Вход свободный, по предварительной регистрации.

В Доме офицеров 21 марта сыграют мюзикл «Остров погибших кораблей». В постановке автор идеи, инсценировки, музыки и режиссуры Анастасия Ведерникова создала зрелищное приключение для детей и взрослых: на сцене выступают около 70 артистов, зрителей ждут уникальная музыка, специально написанная для спектакля, и эффектное 3D-погружение в захватывающий сказочный мир. Билеты — от 300 руб. до 2 тыс. руб.

В клубе «Фабрика» 22 марта пройдет иммерсивный киноспектакль «На грани нервного срыва» по мотивам фильма Педро Альмодовара. В основу легла история о любви, обиде и женской силе: женщину по имени Пепа бросает любовник Иван, и ее жизнь превращается в абсурдный водоворот встреч. Спектакль задуман как погружение зрителя в само кинополотно, где герои взаимодействуют с экранными персонажами, а гостей встречают живая музыка, фламенко и фирменный гаспачо, создающие ощущение солнечной Испании. Билеты — от 700 руб. до 1,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом офицеров

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дом офицеров

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Доме офицеров 22 марта сыграют мюзикл «Маленький принц», который подходит для семейного просмотра. Постановка по книге Антуана де Сент-Экзюпери превращает трогательную историю о любви, дружбе и взрослении в вокально-танцевальный спектакль, в котором сценический мир становится по настоящему поэтичным и музыкальным. Билеты — от 700 до 1,2 тыс. руб.

В кинозале Ельцин-центра 26 марта пройдет вечер современной хореографии «Не ной». В программе — четыре миниспектакля от разных хореографов, объединенных общей мыслью о том, что нельзя опускать руки. Танцоры исследуют телесные смыслы, переосмысляют концепции маскулинности и женственности, а также иронически смотрят на мир танцевальных конкурсов и балета. Билеты — 1 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра с 21 марта начнут показы психологического детектива «Частная жизнь» режиссера Ребекки Злотовски с Джоди Фостер в главной роли. История — о знаменитом психиатре Лилиан Штайнер, которая не может смириться со смертью своей пациентки. Она убеждена, что это убийство, и начинает собственное расследование. Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами, билеты — от 300 до 400 руб.

В лектории «Другие измерения» (Верхняя Пышма) 22 марта пройдет встреча киноклуба, посвященная иранскому авторскому кино. Участники вместе с Нозанин Гафуровой, резидентом пространства, посмотрят и обсудят фильм Мохсена Махмальбафа «Миг невинности» (1996). Картина-притча — это попытка режиссера переосмыслить собственное прошлое: конфликт молодого революционера и полицейского спустя годы превращается в метафору примирения и поиска истины. Вход — 500 руб., требуется регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Павел Лунгин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Павел Лунгин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 25 марта покажут фильм Павла Лунгина «Остров», после которого состоится обсуждение с режиссером по видеосвязи. Драма рассказывает о матросе Анатолии, который во время Второй мировой войны под угрозой смерти предает и убивает своего старшего товарища Тихона. Выжив благодаря монахам, он годами живет в монастыре на острове как старец, почитаемый за праведную жизнь и чудесную помощь. Но прошлый грех не дает ему покоя, и картина становится притчей о вине, вере и духовном пути человека. Билет — 400 руб.

Лекции

В лектории «Другие измерения» (Верхняя Пышма) 21 марта пройдет встреча с писателем Владом Райбером — автором популярных хоррор-рассказов. Участники узнают, как автор пришел к писательству, какие традиции русского мистического фольклора и фильмов ужасов 1990-х повлияли на его творчество, и окунутся во «Вселенные ужасов Влада Райбера». Вход свободный, требуется регистрация.

В Ельцин-центре 21 марта пройдет лекция искусствоведа Глеба Ершова «Иван Клюн после супрематизма. Искусство цвета». Она станет частью публичной программы выставки «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» и поможет понять, как художник постепенно уходит от геометричной строгости к своей версии беспредметного искусства, где главную роль играет цвет. Лектор объяснит, как Клюн понимал природу цвета, в чем состояли его расхождения с Малевичем и как рождались его живописные композиции. Вход свободный, нужна регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТК "Сити-центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ТК "Сити-центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В креативном кластере «Центр города» 22 марта пройдет лекция историка Светланы Быковой «Самое светлое время Германии. Эпоха Баха». Лектор предлагает взглянуть на Иоганна Себастьяна Баха не как на строгого мастера церковных хоралов, а как на жизнерадостного новатора, вдохновленного эпохой, когда Европа после войн вновь открыла радость жизни. Слушатели узнают о музыкальных «дуэлях», первых хорах для горожан и личной стороне композитора — отца двадцати детей. Вход — 750 руб.

В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 23 марта пройдет лекция музыковеда Тимофея Чаплюка «Рик Рубин: когда продюсер круче любой рок-звезды». Лектор расскажет о том, как продюсер, известный своим «минималистским» и почти медитативным подходом, влиял на судьбу целых жанров и сделал карьеры таким артистам, как Metallica, Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Beastie Boys, Slayer, Адель и Джонни Кэш. Участники обсудят, в чем состоит оригинальный метод Рубина, как он помогает музыкантам «добраться до истины» и почему за несколько десятилетий его имя стало синонимом культурного влияния продюсера. Вход — 300 руб., требуется предварительная регистрация.

В Ельцин-центре 27 марта пройдет лекция Сергея Канунникова «От кареты к электромобилю: 140 лет на колесах». В рамках цикла «Новый поворот: транспорт как история, экономика и культура» историк автопрома и журналист «За рулем» расскажет, какими были первые автомобили конца XIX — начала XX века, почему инженеры возвращались к «забытым» решениям и в чем традиционные кареты иногда оказывались технологически продвинут ее. Темы лекции — появление первых машин в России, изменение повседневной жизни их владельцев, роль автомобиля в культуре и литературе начала XX века, а также первых отечественных автопроизводителей. Вход свободный, по регистрации.

Подготовила Анна Капустина