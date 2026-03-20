«Получится или нет — другой вопрос»

Дональд Трамп предлагает «большую сделку». Александр Лукашенко рассказал об итогах визита в Белоруссию представителя президента США Джона Коула. Белый дом снимает санкции с Минфина и ключевых белорусских активов в обмен на освобождение политзаключенных. Страны также договорились продолжать сотрудничество. Однако конкретных подробностей на этот счет пока нет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко получает на руки серьезный козырь.

Специальный представитель Дональда Трампа Джон Коул посетил Белоруссию в третий раз. Результатом, по уже сложившейся традиции, стало частичное снятие санкций в обмен также на частичное освобождение политических заключенных. В республике они считаются просто нарушителями. Как бы то ни было, 250 человек вышли из тюрем. США, в свою очередь, обещали вывести из-под рестрикций ключевые белорусские банки, Министерство финансов, а также основный активы республики — «Беларуськалий» и Белорусскую калийную компанию.

Спустя сутки после этого события Александр Лукашенко собрал представителей СМИ, чтобы сообщить им радостное известие. Дональд Трамп предлагает заключить «большую сделку». Причем не просто предлагает, а рад лично видеть Александра Григорьевича у себя в резиденции Мар-а-Лаго. Все это обсуждалось на встрече с Джоном Коулом. На соответствующее предложение лидер республики ответил следующее: «Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал, что нормально это воспринимаю. Передайте Дональду, что я согласен эту "большую сделку" подготовить».

«Подготовить», но не заключить — на это нужно обратить внимание. Условия этой самой «большой сделки» господин Лукашенко не раскрыл. Впрочем, не секрет, что нынешнюю администрацию США интересуют стратегические активы по всему миру. К таковым относятся белорусские удобрения, которые после введения санкций против республики начал активно скупать Китай. С Пекином официальный Минск в последнее время серьезно сблизился. Жемчужиной этого важного бизнеса является Нежинский горно-обогатительный комбинат (ГОК) по добыче калийной руды. Америка теоретически может его купить. Александр Григорьевич в этих вопросах переговорщик крайне сложный. Так просто он ничего не продаст.

При этом Лукашенко дал понять, что намерен учитывать интересы своих ближайших союзников — Москвы и Пекина, — но и от сделки с американцами, естественно, не отказывается. Соблюсти баланс интересов — задача крайне непростая. Однако белорусский президент в любом случае в выигрыше: он получает на руки дополнительные козыри и теперь может вести эффективный торг со всеми участниками действа. Получится или нет — другой вопрос. Дональд Трамп явно не против включить Белоруссию в зону интересов Соединенных Штатов. Интересно, что на это скажет Россия.

К слову, переговоры о «большой сделке» ведутся и с Кремлем. Однако результат пока неочевиден. Собственно, у Штатов и с Белоруссией тоже никаких договоренностей нет — есть лишь заявления. Санкции, как бы то ни было, снимаются, а политические заключенные выходят на свободу. Пусть они таковыми в Белоруссии и не считаются.

Дмитрий Дризе