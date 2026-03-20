Мелания Трамп попросила Лукашенко обсудить с Путиным украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о находящихся в РФ украинских детях. Об этом журналистам сообщил сам господин Лукашенко. По его словам, супруга Дональда Трампа попросила его передать президенту России список с именами этих детей.

Фото: Angelina Katsanis / AP

«И просит меня, чтобы при встрече... я передал этот список, поговорил с ним (Владимиром Путиным.— “Ъ”), чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).— Я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть эти дети или нет, правда это или нет и кто передал эти списки».

В августе во время саммита президентов России и США на Аляске Владимиру Путину вручили первой леди США. В нем Мелания Трамп просила защитить детей и закончить военный конфликт. Она призывала вернуть на родину украинских детей, оказавшихся в России из-за военных действий. Позднее Мелания Трамп утверждала, что поддерживает контакт с Владимиром Путиным для обсуждения вопроса репатриации несовершеннолетних. Благодаря этому, по словам супруги Дональда Трампа, как минимум восемь детей, разлученных со своими семьями, вернулись на Украину.