ПКР наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения России

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков вручил букмекерской компании FONBET награду за вклад в развитие паралимпийского движения в стране.

«Хочу выразить слова благодарности FONBET за долгое и плодотворное сотрудничество и постоянную поддержку наших спортсменов и соревнований. Еще в 2022 году, когда нашу сборную несправедливо отстранили от Игр в Пекине, FONBET был первым, кто поддержал спортсменов и выделил призовой фонд в размере 54 млн рублей»,— сказал господин Рожков.

Также Павел Рожков отметил вклад благотворительной программы «ДоброFON», при поддержке которой проходят различные соревнования под эгидой ПКР, в том числе детские турниры. Помимо этих состязаний, компания также проводит турниры федераций по спорту ПОДА, спорту слепых, футболу и т.д.

FONBET выделил по 1 млн каждому российскому спортсмену, выступившему на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Всего в Играх в Италии приняли участие шесть спортсменов. Команда заняла третье место в медальном зачете. Россияне завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Чеки паралимпийцам вручил амбассадор FONBET фигурист Роман Костомаров.

Арнольд Кабанов