Прокуратура инициировала изъятие имущества министра здравоохранения Кубани

Октябрьский райсуд Краснодара принял к производству иск прокурора города об обращении в доход государства имущества Евгения Филиппова, министра здравоохранения Краснодарского края. Господин Филиппов находится под стражей с 17 марта по обвинению в мошенничестве на 7 млн руб. при получении зарплаты за преподавательскую деятельность. Правоохранители обнаружили у министра и его родственников активы стоимостью более 1 млрд руб.

Прокурор Краснодара обратился в суд на основании данных, полученных в соответствии с законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». В качестве ответчиков, помимо самого Евгения Филиппова, по делу привлекаются его бывшая жена, брат, сын и доверенные лица.

По данным надзорных органов, Евгению Филиппову и его близким принадлежат объекты недвижимости в Краснодаре, Сочи, Геленджике и на федеральной территории Сириус. В собственности министра и его близких обнаружили 21 квартиру, семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три парковочных места и два частных домовладения. Родственникам министра принадлежат квартиры в элитных краснодарских жилых комплексах «Арбат», «Платановый», «Малахит», а также в апарт-комплексе «Горные вершины» (поселок Красная Поляна).

Анна Перова, Краснодар