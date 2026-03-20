ЮГК допустила техдефолт по облигациям из-за ареста счетов

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) заявило о техническом дефолте из-за невозможности выполнить обязательства перед держателями облигаций. Причина невыплаты пятого купона в срок связана с арестом денежных средств, следует из данных на сайте раскрытия информации.

ЮГК выплатит купон по облигациям с задержкой и напрямую на банковский счет эмитента, уточнили в компании. Срок выполнения обязательств был изначально назначен на 19 марта. Размер выплат составляет 24,2 млн руб., или 60,61 руб. в расчете на одну бумагу.

«Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг... постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя УИОИП от 13.03.2026 наложен арест на денежные средства ПАО "ЮГК", находящиеся в банке или иной кредитной организации»,— указано в сообщении компании.

ЮГК входит в число крупнейших золотодобывающих компаний в России. По собственной оценке, она занимает четвертое место по объему добычи и второе — по ресурсной базе. 13 марта приставы по решению Мосгорсуда арестовали средства ЮГК на 32,1 млрд руб. Суд также обязал компанию перечислить на свой депозитный счет всю нераспределенную прибыль. В день ареста счетов ЮГК и подконтрольные организации открыли три кредитные линии совокупно на 22,4 млрд руб. Управляющая компания ЮГК перешла в доход государства в результате разбирательств вокруг экс-президента компании Константина Струкова. По данным Генпрокуратуры, он приобрел активы, используя служебное положение.

