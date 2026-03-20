Абоненты смогут оплачивать связь близких через свой Личный кабинет

Клиентам МегаФона будет проще заботиться о родных людях — теперь пополнение их баланса стало доступно с собственного мобильного счета. Средства можно перевести абоненту как МегаФона, так и другого оператора связи.

Согласно собственному опросу клиентов оператора, более половины из них регулярно оплачивают связь за своих близких (53%), еще 29% делают это иногда. Большинство оплачивают связь детям (57%) и родителям (28%). При этом некоторые опрошенные признались, что забывают пополнять баланс родных — таких оказалось 62%.

Подключить новую услугу можно без оплаты в Личном кабинете и добавить в список до пяти абонентов. Если это клиент другого оператора, то каждые 30 дней баланс его номера будет без комиссии пополняться на нужную сумму.

«Сегодня как никогда важно быть на связи, но некоторые контакты наших абонентов не всегда являются клиентами МегаФона. Мы больше не делим абонентов на "своих" и "чужих" — забота о близких и их балансе не должна заканчиваться внутри одного оператора. Даже если родные или друзья наших клиентов пользуются услугами другой компании, у них теперь будет возможность оплатить им мобильную связь со счета МегаФона и продолжать общение»,— поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

