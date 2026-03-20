Сергей Беляков переизбран на пост гендиректора Росгосцирка

Генеральным директором «Российской государственной цирковой компании» переназначен Сергей Беляков, сообщила «Ъ» пресс-служба Минкульта России. Впервые он занял этот пост в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Конкурс в министерстве проходил в два этапа: тестирование и презентация участниками программ деятельности Росгосцирка. Всего в конкурсе участвовали шесть кандидатов.

С 2016 года Сергей Беляков занимал должность заместителя гендиректора по гастрольной деятельности Росгосцирка. В декабре этого же года он возглавил Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке. В 2019 году господин Беляков был назначен советником гендиректора Росгосцирка. В марте 2021 года он стал гендиректором предприятия.

Сергей Беляков — лауреат премии правительства в области культуры за создание и реализацию социального проекта «Цирк — детям села». В 2025 году его удостоили звания «Заслуженный деятель искусств Донецкой Народной Республики» за вклад в развитие циркового искусства.