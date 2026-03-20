В Ростове создадут цифровой атлас культур

В Ростове-на-Дону ученые создадут цифровой атлас культур. Об этом сообщил Андрей Бедрик, директор Института социологии и регионоведения ЮФУ, в рамках организованного «Ъ-Ростов» бизнес-завтрака.

Планируется, что материал выйдет в свет в ноябре 2026 года и будет приурочен ко Дню народного единства. По задумке авторов, с помощью QR-кодов на билбордах ростовчане смогут перейти на ресурс, рассказывающий о представителях различных культур.

По словам социолога, в ростовских университетах обучаются студенты из 80 стран мира, а также больше половины российских регионов. «Это сегодняшнее студенческое пространство. С точки зрения культур, это еще более богатая палитра, в которых действуют исследовательские структуры. Есть различные формы студенческих объединений, студенческих практик, которые очень полезны, междунациональные», — рассказал господин Бедрик.

