Школьница передала мошенникам 1 млн руб. на «лечение матери после ДТП»

В Санкт-Петербурге возбудили дело о мошенничестве после того, как шестиклассница передала мошенникам деньги якобы на лечение матери, пострадавшей в ДТП. По подозрению в этом преступлении задержали 16-летнего подростка. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

По версии следствия, 5 марта школьнице позвонили телефонные мошенники. Они заявили, что ее мать попала в аварию, и требуются деньги на ее лечение. После этого шестиклассница выбросила из окна рюкзак с более чем 1,1 млн руб.

Заявление о преступлении подали 10 марта, подозреваемую задержали через девять дней. В МВД уточнили, что подросток нигде не работает и не учится. Ее проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.

Никита Черненко