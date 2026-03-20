Минюст объявил иноагентом журналиста Константина Гаазе

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналиста Константина Гаазе, бывшего директора Центра организации закупок Мордовии Ивана Мысенко, журналистку Анну Немзер, видеоблогера Алекса Мура (Александра Строгалева) и проект «Медиа Партизаны».

Политолог Константин Гаазе (объявлен иноагентом)

Фото: Иван Абатуров / Wikipedia Политолог Константин Гаазе (объявлен иноагентом)

Согласно пресс-релизу Минюста, основания для внесения в реестр для всех перечисленных лиц следующие — распространение недостоверной информации о решении российских властей, участие в создании и распространении материалов СМИ-иноагентов и нежелательных организаций.

Минюст ведет реестр иноагентов с 2012 года. Сначала туда включали только НКО, с 2017 года — добавили СМИ, с 2020 года — граждан. С учетом включенных сегодня лиц в списке значатся 1169 иноагентов. В случае неисполнения требований иноагентского законодательства грозит уголовная ответственность.