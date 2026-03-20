«Инвесторам не стоит рассчитывать на быстрые ралли цен»

На заседании 20 марта Банк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — вновь на 50 базисных пунктов, до 15%. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Ъ-Кубань» о последствиях смягчения денежно-кредитной политики.

«В релизе можно отметить два существенных вывода. Первый — экономика приближается к траектории сбалансированного роста. Это может означать, что положительный разрыв выпуска (перегрев) близок к закрытию. После этого ДКП может стать менее жесткой.

Второй тезис — значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий. По-видимому, здесь речь идет о военных действиях на Ближнем Востоке, которые резко подняли цены на российскую нефть, но потенциально создают риски для мировой экономики и импортируемой инфляции. Возможно, если бы не этот фактор, а также неопределенность, связанная с параметрами бюджетного правила, пересмотр которого анонсировал Минфин уже почти месяц назад, Банк России мог бы сделать и более широкий шаг в снижении ключевой ставки.

Хотя Банк России ранее сообщал, что рассмотрит 20 марта изменение параметров бюджетного правила, в релизе об этом не говорится практически ничего. Используется стандартная формулировка о параметрах бюджетной политики. На среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения ее параметров может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики. Отсутствие упоминаний об изменении бюджетного правила может быть связано с тем, что Банк России принимает решения по ДКП на основе официально принятых решений по бюджету, а их пока нет. Однако ранее отмечалось, что если изменение параметров бюджетного правила не сопровождается корректировкой расходов, а приводит лишь к увеличению заимствований, то это при прочих равных требует более сдержанного роста кредита экономике, то есть более медленного снижения ключевой ставки, более жесткой ДКП.

Основные аргументы в пользу снижения ключевой ставки следующие. Во-первых, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года.

Кроме того, в феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Банк России повторил февральский прогноз.

Также среди аргументов можно назвать и напряженность на рынке труда. Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими. Сдержанная кредитная активность в начале года, склонность домохозяйств к сбережению остается высокой.

С учетом мнения Банка России о приближении экономики к траектории сбалансированного роста, в случае смягчения рисков, связанных с внешними факторами и бюджетным правилом, у ЦБ может появиться больше возможностей по увеличению шага снижения ключевой ставки, что могло бы со временем оживить ослабшую экономическую активность.

Полагаю, что траектория снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы, по-видимому, будет плавной и довольно растянутой, а значит, инвесторам не стоит рассчитывать на быстрые ралли цен».