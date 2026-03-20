В Угличе начали строить велопешеходный мост

В Угличе началось строительство велопешеходного моста. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Получено официальное разрешение, на площадке уже идут подготовительные работы. Мост свяжет набережные в районе Селивановского ручья и станет частью единого прогулочного маршрута вдоль Волги — от церкви Флора и Лавра до парка Победы»,— рассказал губернатор.

По его словам, протяженность объекта составит 55 метров. Согласно данным с портала госзакупок, контракт на строительство заключен с московским АО «Подводно-технический трест» и находится на исполнении с августа 2025 года. Его цена — 39,5 млн руб. Михаил Евраев сообщил, что мост планируют построить до конца 2026 года.

