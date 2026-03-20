Экипаж атакованного ВСУ «Арктик Метагаз» останется в Мурманске до конца следствия

До завершения следственных действий экипаж газовоза «Арктик Метагаз», попавшего под удар ВСУ в Средиземном море, остается в Мурманске. Об этом сообщил капитан судна Андрей Зеленский.

«Нам выданы временные свидетельства, мы по ним можем потом поехать домой и уже заниматься морскими и гражданскими документами у себя дома»,— сказал господин Зеленский журналистам (цитата по ТАСС).

По словам капитана, после восстановления документов моряки планируют вернуться на работу. «Есть конкретные планы по возвращению у работодателя, есть даты, кто куда пойдет»,— уточнил он.

Отдельно Андрей Зеленский отметил слаженность и профессионализм спасательной операции. Экипаж судна ждал помощи около 15 часов, после чего его подобрал танкер в попутном направлении, рассказал капитан.

Как заявили в Минтрансе России, «Арктик Метагаз» атаковали с помощью безэкипажных катеров 3 марта. В тот момент газовоз шел вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. На борту находились 30 человек, двое из них пострадали.