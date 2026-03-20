Путин учредил профессиональный праздник политрука

Президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах День военно-политических органов, который будут отмечать 15 мая. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Путин

Новая дата включена в перечень памятных дней Вооруженных сил. Создание профессионального праздника поддерживали Российская академия наук и Минобороны.

Дата праздника была выбрана неслучайно — 15 мая 1919 года в составе Реввоенсовета РСФСР было образовано Политическое управление. Деятельность этого ведомства положила начало политической работе в РККА.