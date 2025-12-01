Минобороны предложило учредить профессиональный праздник политрука

Министерство обороны России предложило учредить 15 мая День военно-политических органов. Ведомство опубликовало соответствующий проект президентского указа.

Проект указа поддержала Российская академия наук (РАН). В ее экспертном заявлении обосновывается дата, выбранная для праздника. РАН указала, что 15 мая 1919 года в составе Реввоенсовета Республики было образовано Политическое управление, чья деятельность положила начало политической работе в Рабоче-крестьянской Красной армии.

Согласно пояснительной записке авторов указа, за время специальной военной операции (СВО) звания Героя России удостоили 13 офицеров военно-политических органов (10 из них — посмертно). Еще более 20,6 тыс. офицеров вручили боевые ордена и медали.

В Красной армии комиссары Политуправления — позднее политруки — занимались воспитанием личного состава, поддержанием морального состояния и обеспечением связи армии с партийным руководством. После 1991 года их функции перешли к Главному управлению воспитательной работы Вооруженных сил России. В 2018 году ведомство преобразовали в Главное Главное военно-политическое управление. Его первый начальник, ныне глава думского комитета по обороне Игорь Картаполов выражал надежду, что современные военно-политические специалисты унаследуют «лучший отечественный опыт».

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак