Импорт автомобилей из Китая в ЕС впервые превысил экспорт

Объем импорта автомобилей и запчастей из Китая в ЕС в 2025 году впервые оказался больше, чем экспорт этой же продукции из ЕС в Китай. Произошло это из-за того, что поставки европейских автомобилей и запчастей в Китай упали в прошлом году на 34%, до €16 млрд, а импорт такой продукции из Китая вырос на 8% и достиг €22 млрд. Такие данные приводит агентство DPA со ссылкой на доклад консалтинговой компании EY.

Авторы доклада отмечают, что с 2022 года экспорт европейских автомобилей в Китай сократился более чем вдвое. Из общей картины выбивается только Германия: экспорт немецких автомобилей пока превышает импорт из Китая. Однако, отмечают авторы доклада, разрыв быстро сокращается. Если в 2022 году Германия поставила Китаю автомобили и запчасти на €30 млрд, то в 2025 году этот показатель уже был на уровне €13,6 млрд. За то же время импорт из Китая вырос на две трети и достиг €7,4 млрд. По оценкам EY, если темпы изменений сократятся, то уже в 2026 году эти показатели сравняются.

Алена Миклашевская