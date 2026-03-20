ЦБ не собирается повышать лимит юаневых свопов

Центробанк не планирует повышать лимит юаневых свопов из-за возросшего спроса на ликвидность. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин напомнил, что ситуация на рынке юаневых свопов в сентябре 2024 года была «гораздо более драматичной». Рынок тогда с этим справился, подчеркнул он.

Господин Заботкин отметил, что у регулятора нет обязанности поддерживать «стоимость юаневой ликвидности на каком-то заранее заданном уровне», инструмент свопа этого не предполагает.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в китайской валюте на этой неделе превысили 20% годовых. Текущий лимит продажи инвалюты в рамках сделок «валютный своп» по продаже иностранной валюты за рубли составляет 5 млрд юаней.