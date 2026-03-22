На пивоварах не наварились

Свердловская пивоварня Jaws Brewery добилась отмены результатов проверки Федеральной налоговой службы (ФНС), которая выявила неучтенное пиво и недоплаченные налоги за его продажу. В ином случае производитель должен был заплатить около 35 млн руб. По словам юриста, дело является прецедентом, который доказывает, что возможно оспорить доначисление налогов по косвенным признакам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В декабре 2024 года инспекторы УФНС по Свердловской области провели проверку пивоварни Jaws Brewery, расположенную в Заречном, и сделали вывод, что часть произведенного пива была не обложена налогами. По словам партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, представляющего интересы пивоварни, налоговики потребовали уплатить недоимку по НДС, налогу на прибыль и акцизам на общую сумму 30 млн руб., еще на 5 млн руб. был наложен штраф за их неуплату.

Пивоварня не согласилась и оспорила в Свердловском арбитражном суде доначисление налогов. В иске, поданном в апреле 2025 года, она потребовала признать недействительными результаты проверки. К делу были привлечены Управление Росалкогольрегулирования по УрФО и министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области, которые предоставили данные по отгрузкам товара у пивоварни.

В результате выяснилось, что ФНС применила неточную методику по учету произведенного пива. «Есть ЕГАИС, где отражается вообще все — каждая бутылка или банка, фиксируется каждое движение или операция, в том числе внутренние перемещения, например, между складом и магазином»,— пояснил господин Речкин.



По его словам, методика подсчета ФНС строится на перемещениях пива поставщиками по ЕГАИС, при этом такой метод подразумевает, что если бутылка перевезена, например, между складами, и учтена в системе, она будет посчитана несколько раз. По словам господин Речкина, 53% доначислений Jaws основывались на данных поставщиков, у которых не было прямых договоров с пивоварней — они закупали пиво у оптовиков.

Помимо этого, как пояснил юрист, прямых доказательств неучтенного пива в проверке ФНС не было. По его словам, ведомство ориентировалось на косвенные признаки — рост потребления газа, воды, электроэнергии. Хотя часть газа идет на обогрев помещений, а вода используется для промывки оборудования.

После того, как эти доказательства прозвучали в арбитражном суде, УФНС запросило перерыв в рассмотрении дела. Вскоре ведомство отменило результаты проверки, подразумевавшие доначисление налогов. В результате пивоварня отказалась от иска в связи с добровольным исполнением ее требований.

«Этот кейс служит примером, что доначисления можно оспаривать. Потому что в публичном пространстве, насколько я понимаю, успешных случаев оспаривания доначислений нет, а проигрышные дела есть»,— отметил Роман Речкин.

В пресс-службе УФНС по Свердловской области комментировать обстоятельства арбитражного спора отказались, но пояснили, что отбор представителей бизнеса для проверок проводят с помощью риск-ориентированного подхода. В ведомстве добавили, что в ходе арбитражного процесса ФНС может вносить изменения в оспариваемые решения, чтобы они соответствовали законам, «при установлении новых фактических обстоятельств».

Впрочем, подобные претензии налоговой к уральским пивоварам являются редкостью. Бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх сообщила «Ъ-Урал», что жалоб по этой проблематике к ней не поступало. Представители свердловских пивоваренных компаний в разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» заявили, что «работают честно». «У тех, кто мимо кассы пиво ведет, может, и возникают проблемы»,— пояснил один из участников рынка.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин рассказал, что в декабре 2023 года Федеральная налоговая служба собирала представителей 60-70 крупных пивоварен и обсуждала с ними необходимость более прозрачно учитывать произведенное пиво. Однако в отношении некрупных пивоварен такой тенденции пока не фиксировали, заметил он. По его мнению, на фоне непростой ситуации на рынке пива возникновение претензий ФНС может для них стать критичным.

Анна Капустина