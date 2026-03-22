На пивоварах не наварились
Jaws Brewery смогла оспорить доначисление налогов за «неучтенную» продукцию
Свердловская пивоварня Jaws Brewery добилась отмены результатов проверки Федеральной налоговой службы (ФНС), которая выявила неучтенное пиво и недоплаченные налоги за его продажу. В ином случае производитель должен был заплатить около 35 млн руб. По словам юриста, дело является прецедентом, который доказывает, что возможно оспорить доначисление налогов по косвенным признакам.
В декабре 2024 года инспекторы УФНС по Свердловской области провели проверку пивоварни Jaws Brewery, расположенную в Заречном, и сделали вывод, что часть произведенного пива была не обложена налогами. По словам партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, представляющего интересы пивоварни, налоговики потребовали уплатить недоимку по НДС, налогу на прибыль и акцизам на общую сумму 30 млн руб., еще на 5 млн руб. был наложен штраф за их неуплату.
Пивоварня не согласилась и оспорила в Свердловском арбитражном суде доначисление налогов. В иске, поданном в апреле 2025 года, она потребовала признать недействительными результаты проверки. К делу были привлечены Управление Росалкогольрегулирования по УрФО и министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области, которые предоставили данные по отгрузкам товара у пивоварни.
В результате выяснилось, что ФНС применила неточную методику по учету произведенного пива. «Есть ЕГАИС, где отражается вообще все — каждая бутылка или банка, фиксируется каждое движение или операция, в том числе внутренние перемещения, например, между складом и магазином»,— пояснил господин Речкин.
По его словам, методика подсчета ФНС строится на перемещениях пива поставщиками по ЕГАИС, при этом такой метод подразумевает, что если бутылка перевезена, например, между складами, и учтена в системе, она будет посчитана несколько раз. По словам господин Речкина, 53% доначислений Jaws основывались на данных поставщиков, у которых не было прямых договоров с пивоварней — они закупали пиво у оптовиков.
Помимо этого, как пояснил юрист, прямых доказательств неучтенного пива в проверке ФНС не было. По его словам, ведомство ориентировалось на косвенные признаки — рост потребления газа, воды, электроэнергии. Хотя часть газа идет на обогрев помещений, а вода используется для промывки оборудования.
После того, как эти доказательства прозвучали в арбитражном суде, УФНС запросило перерыв в рассмотрении дела. Вскоре ведомство отменило результаты проверки, подразумевавшие доначисление налогов. В результате пивоварня отказалась от иска в связи с добровольным исполнением ее требований.
«Этот кейс служит примером, что доначисления можно оспаривать. Потому что в публичном пространстве, насколько я понимаю, успешных случаев оспаривания доначислений нет, а проигрышные дела есть»,— отметил Роман Речкин.
В пресс-службе УФНС по Свердловской области комментировать обстоятельства арбитражного спора отказались, но пояснили, что отбор представителей бизнеса для проверок проводят с помощью риск-ориентированного подхода. В ведомстве добавили, что в ходе арбитражного процесса ФНС может вносить изменения в оспариваемые решения, чтобы они соответствовали законам, «при установлении новых фактических обстоятельств».
Впрочем, подобные претензии налоговой к уральским пивоварам являются редкостью. Бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх сообщила «Ъ-Урал», что жалоб по этой проблематике к ней не поступало. Представители свердловских пивоваренных компаний в разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» заявили, что «работают честно». «У тех, кто мимо кассы пиво ведет, может, и возникают проблемы»,— пояснил один из участников рынка.
Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин рассказал, что в декабре 2023 года Федеральная налоговая служба собирала представителей 60-70 крупных пивоварен и обсуждала с ними необходимость более прозрачно учитывать произведенное пиво. Однако в отношении некрупных пивоварен такой тенденции пока не фиксировали, заметил он. По его мнению, на фоне непростой ситуации на рынке пива возникновение претензий ФНС может для них стать критичным.