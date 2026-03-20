Шесть человек пострадали из-за взрыва газа во Владимирской области

Шесть человек пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в городе Костерево во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР в Telegram-канале.

По предварительным данным, ЧП произошло около 12:00 мск. В числе пострадавших — четыре ребенка. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. По версии следствия, взрыв произошел из-за неправильной эксплуатации газового баллона.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.