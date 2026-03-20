Главврач больницы №24 Екатеринбурга Малинкин ушел в отставку спустя 6 лет работы

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отправила в отставку главного врача центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 в Екатеринбурге Алексея Малинкина, который возглавлял учреждение с июня 2019 года. Как сообщили в региональном минздраве, новым руководителем назначен Александр Гальперин.

В ведомстве подчеркнули, что господин Гальперин является опытным руководителем и квалифицированным специалистом с «многолетним стажем работы в сфере здравоохранения». Он окончил Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) по специальности «Лечебное дело», имеет специализацию по урологии, прошел профессиональную переподготовку по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В министерстве отметили, что в 2009-2018 годах Александр Гальперин возглавлял Центральную городскую больницу №3 Екатеринбурга. «За время работы он реализовал ряд значимых проектов по развитию медучреждения, открыл новые отделения (нейрореабилитации, кардиореабилитации, гериатрии) и усовершенствовал деятельность стационаров»,— пояснили в ведомстве.

Власти подчеркнули, что перед господином Гальпериным стоят задачи по повышению качества и доступности медпомощи для жителей, внедрению современных методов лечения и развитию материально-технической базы в «одной из ключевых медицинских организаций Екатеринбурга».

Больница №24 в Екатеринбурге работает с 1951 года, сегодня учреждение оказывает первичную медико-санитарную, специализированную и паллиативную медицинскую помощи. В 2020-2023 годах стационар больницы работал как перепрофилированный госпиталь для лечения пациентов с на тот момент новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Тогда было развернуто 370-415 коек, из них реанимационных — 55-61, жизни пациентов спасали 78 врачей и 188 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. В клиникодиагностической лаборатории больницы методом ПЦР теста на коронавирус было проведено 290 871 исследование.

Согласно данным на начало 2025 года, коечный фонд круглосуточного стационара составляет 318 коек по терапевтическому (176), хирургическому (142) и реанимационному (18) корпусам. Численность прикрепленного населения составила 158 702 человека.

Василий Алексеев