Петербуржец получил два года условно за нападение на журналистку

Суд назначил Ивану Лысаку наказание в виде двух лет лишения свободы условно за воспрепятствование законной деятельности журналиста. В январе прошлого года он напал на сотрудницу городского СМИ.

Журналистка и съемочная группа телеканала «78» готовили репортаж о запертой в машине собаке. Владелец пришел забрать питомца, тогда корреспондент обратилась к нему с вопросами.

Мужчина толкнул журналистку локтем и пытался с силой выхватить микрофон, чтобы прервать съемку. Далее он ударил сотрудницу СМИ в область лица. За это Лысак получил условный срок с испытательным сроком два года.

Татьяна Титаева