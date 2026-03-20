Набиуллина: снижение ключевой ставки не будет автоматическим

Банк России (ЦБ) будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, однако оно не будет происходить автоматически. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина

«Значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и будущими параметрами бюджета. Нам может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация»,— пояснила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам совещания по ставке.

По словам главы регулятора, при обсуждении ставки рассматривались два варианта: снижение на 100 базисных пунктов либо сохранение на уровне 15,5% годовых. Первый не удалось реализовать из-за нестабильности внешних условий, пояснила Эльвира Набиуллина.

Сегодня совет директоров ЦБ снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Цикл снижения показателя начался в июне 2025 года, когда регулятор опустил ставку с 21% до 20% годовых.