Два магазина re:Store закрылись в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге закрылись две точки сети re:Store: в ТРЦ «Пассаж» и на улице Радищева, 25. Информацию об этом подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Фото: Марина Молдавская

«Мы смотрим на эффективность сети и оставляем самые успешные магазины в городе»,— сообщили представители сети.

При этом два магазина сети в ТРЦ «Гринвич» и Veer mall продолжают работать.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы опечатали ТРЦ «Парк Хаус» на улице Сулимова. ТРЦ будет закрыт до устранения нарушений пожарной безопасности.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все