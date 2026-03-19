В Екатеринбурге судебные приставы опечатали ТРЦ «Парк Хаус»

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали торгово-развлекательный центр «Парк Хаус» на улице Сулимова, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

«Должнику вручено требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений. В целях предотвращения угрозы жизни, здоровья людей осуществляется приостановление деятельности торгово-развлекательного центра, входные двери опечатываются»,— сообщили в пресс-службе свердловского ГУФССП.

В ведомстве отметили, что в случае игнорирования решения суда собственнику грозят административная и уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что накануне Кировский районный суд Екатеринбурга временно запретил деятельность ТРЦ «Парк Хаус», так как прокуратура выявила в ТРЦ нарушения противопожарных требований. Нарушения должны устранить за три месяца. Пока суд принял обеспечительные меры.

Полина Бабинцева