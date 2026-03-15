Суд в Швеции отправил капитана танкера Sea Owl под арест
Районный суд шведского города Истад по запросу прокуратуры постановил заключить под стражу россиянина, капитана танкера Sea Owl I. Об этом сообщает издание Sweden Herald со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Швеции.
«Суд принял решение об аресте капитана судна в соответствии с ходатайством прокуратуры»,— отметили представители пресс-службы. Как отмечается в публикации, прокуратура подозревает капитана судна в «использовании поддельных документов с отягощающими обстоятельствами».
13 марта береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I возле побережья города Треллеборг в Балтийском море. Он шел под флагом Коморских Островов. Представитель береговой охраны говорил, что судно перехватили из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды.
В тот же день правоохранители начали допрос капитана и членов экипажа. В посольстве России в Швеции заявили, что морякам будет оказана консульская помощь и что «непосредственно к членам экипажа» претензий у Швеции нет. Танкер Sea Owl I находится в санкционных списках нескольких стран, включая Евросоюз.