Набиуллина: конфликт на Ближнем Востоке негативно повлияет на российский экспорт

Конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе вызовет рост издержек в мировой экономике, который может повлиять на Россию. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам главы регулятора, итоговый эффект на российскую экономику будет зависеть от продолжительности конфликта. Ситуация в регионе краткосрочно поддержит рубль и экспортные доходы России. Однако в долгосрочной перспективе конфликт может стать проинфляционным фактором. Глава ЦБ РФ также отметила негативное влияние военных действий на Ближнем Востоке на логистику российского экспорта.

«По сути, это очередной шок предложений, который будет влиять на издержки в мире и в определенной мере переноситься в цены на российском рынке. Кроме того, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние и на объемы нашего экспорта»,— сказала госпожа Набиуллина.

По данным на 20 марта, нефть марки Brent торгуется по $107 за баррель. Рост цен на нефть спровоцирован операцией США и Израиля против Ирана. Власти исламской республики блокировали передвижение через Ормузский пролив, через который проходит около 20–30% мирового морского экспорта нефти и значительная часть экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Страны Международного энергетического агентства договорились выпустить нефть из стратегических запасов.