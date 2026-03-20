Токсичное дело

К двум с половиной годам условно приговорили гендиректора и владельца АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко по делу о загрязнении окружающей среды. На протяжении почти полутора лет возглавляемое им предприятие, согласно версии следствия, сбрасывало неочищенные сточные воды со своей территории, что привело к загрязнению земли и гибели леса. В ходе судебного процесса сумма ущерба, предъявленная бизнесмену, снизилась с 245 млн руб. до 195 млн руб.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Суд обязал Игоря Диденко и его комбинат возместить ущерб в размере 195 млн рублей

Сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела руководителя НКБК Игоря Диденко по обвинению в загрязнении окружающей среды. Как рассказали в прокуратуре региона, главу комбината приговорили к двум с половиной годам условно и на тот же срок запретили заниматься производством гофрированной бумаги и картона, а также тары из них. Бизнесмена обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ходить туда отмечаться раз в месяц. С предпринимателя и НКБК в солидарном порядке в доход Новосибирского района суд взыскал 195 млн 156 тыс. 731 руб. в счет возмещения вреда.

Адвокат Евгений Деменчук заявил, что подаст апелляционную жалобу на приговор, полагая, что суд поверхностно изучил материалы дела и проигнорировал доводы защиты, нарушив принцип состязательности сторон. В частности, по словам адвоката, было отклонено ходатайство защиты о назначении экологической экспертизы, которая отсутствует в деле, и допросе специалистов.

Это уголовное дело возбудили летом 2022 года после обращения жителей садового товарищества «Звездное», соседствующего с комбинатом, к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они жаловались на неблагоприятную экологическую обстановку, сложившуюся, как считают они, «из-за отходов предприятия, загрязняющих водоемы и леса, при полном отсутствии очистных сооружений».

Ситуацию на НКБК прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Рядом с предприятием появился большой карьер с отходами. Он наполнен неизвестной жижей, от которой идет характерный химический запах. Вокруг этого “озера” массово гибнут деревья. Инспекторы Росприроднадзора находятся на месте.

Уже зафиксировано много нарушений, которые предприятие пыталось скрыть, установив забор на незаконно занятых территориях»,— написала в своем Telegram-канале чиновница, добавив, что будет рассчитан ущерб природе и ведомство проследит, чтобы он был взыскан.

Гендиректору и собственнику НКБК Игорю Диденко предъявили обвинение по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Согласно версии следствия, в период с марта 2021-го по август 2022 года комбинат систематически сбрасывал неочищенные поверхностные сточные воды со своей территории, что привело к деградации земли и гибели растительности. Размер ущерба следствие оценило примерно в 245 млн руб. (243,6 млн руб. — вред земельным участкам, 827 тыс. руб. — лесам). Для его возмещения на активы бизнесмена стоимостью 264,2 млн руб. наложили арест.

В сентябре 2024 года по делу начался судебный процесс. Предприниматель, которому грозило до пяти лет лишения свободы, вину не признал. Адвокаты акцентировали внимание СМИ на том, что карьер, о котором идет речь, был вырыт нефтебазой «Красный Яр» еще в середине 1960-х годов и использовался длительное время сначала для добычи грунта, а затем для сброса сточных вод. Прилегающие к карьеру участки комбинату получил нерекультивированными.

Пока шло рассмотрение уголовного дела, в начале 2025 года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Росприроднадзора и постановил взыскать 243,6 млн руб. с НКБК по делу о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В последующем это решение было отменено, а дело возвращено на новое разбирательство. Очередное заседание назначено на 7 апреля.

Константин Воронов