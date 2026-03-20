ЦБ принял решение по ключевой ставке исходя из действующего бюджетного правила

При принятии решения о снижении ключевой ставки до 15% Центробанк ориентировался на объявленные параметры бюджетной политики. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Рынки, отмечал «Ъ», ждали от ЦБ оценки готовящегося правительством изменения бюджетного правила, однако регулятор был лаконичен. «Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции, — отмечается в заявлении. — В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики».

В конце февраля 2026 года министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах ужесточения бюджетного правила. Механизм предполагает, что Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) доходы бюджета от нефти и газа выше базовой цены на нефть — сейчас она составляет $60 за баррель.

Механизм планируют изменить в сторону снижения цены отсечения на нефть. По словам господина Силуанова, это необходимо, чтобы ослабить давление на валютный рынок и сохранить средства ФНБ. В ЦБ отмечали, что такое изменение может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики. Как отмечал «Ъ», решение Центробанка по готовящемуся правительством изменению бюджетного правила на фоне взлета цен на нефть пока, видимо, отложено.

