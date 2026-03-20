В Самарской области создано более 1200 госпабликов в Max
В Самарской области создано более 1200 госпабликов в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В тройку самых популярных госканалов Самарской области в Max входят страницы губернатора Вячеслава Федорищева (более 48 тыс. подписчиков), минздрава региона (7 тыс. подписчиков) и министерства образования (6 тыс. подписчиков).
Общее число пользователей уже превысило 100 млн. С момента его запуска отправили 62 млрд сообщений, совершили свыше 3 млрд звонков и записали 470 млн видеокружков. Отдельно растет и экосистема каналов: авторы, блогеры, пользователи и компании создали в Max около 2,2 млн публичных и приватных площадок.
Ранее сообщалось, что депутаты Самарской области неохотно переходят в Max. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Вялотекущая "MAXизация"».