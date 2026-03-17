Вялотекущая «MAXизация»

Депутаты и чиновники Самарской области по-разному относятся к переходу в Max. Парламентарий Михаил Матвеев категорически отказывается даже дублировать информацию в национальном мессенджере. При этом губернатор Вячеслав Федорищев и главы двух крупнейших городов региона активно развивают свои каналы в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится в лидирующей группе среди глав российских регионов по числу подписчиков в мессенджере Max. Их число приближается к 50 тыс. Больше только у главы Москвы Сергея Собянина, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и его тульского коллеги Дмитрия Миляева.

Руководители двух крупнейших городов региона также активно развивают свои каналы в Max. У главы Тольятти Ильи Сухих уже более 1,5 тыс. подписчиков, а у его самарского коллеги Ивана Носкова пока чуть больше 600. Руководители других городов и районов региона пока не спешат развивать свои каналы в национальном мессенджере, продолжая выкладывать информацию в Telegram и «ВКонтакте». При этом все министерства Самарской области уже имеют собственные страницы в Max.

До февраля 2026 года создать канал в Max можно было только при наличии 10 тыс. подписчиков в других соцсетях и процедуры подтверждения Роскомнадзором с получением верификационной отметки А+. Теперь регистрация ресурса стала стандартной и доступной. Тем не менее, только в случае наличия отметки А+ канал в Max отображается в поиске и открыт для любого пользователя.

Среди депутатов Госдумы, представляющих Самарскую область, наблюдается разногласие по поводу перехода в Max. Представляющий КПРФ Михаил Матвеев выступает против «навязывания» отечественного мессенджера и принципиально не заводит канал. В Telegram у него более 62 тыс. подписчиков. Создал свой канал в Max единоросс Владимир Гутенев, у которого на данный момент более 500 подписчиков. Представитель ЛДПР Владимир Кошелев также открыл страницу в национальном мессенджере. На него подписано 123 пользователя. Владимир Плякин из «Новых людей» и единоросс Виктор Казаков пока не объявляли о переходе в Max. У последнего всего 60 подписчиков в Telegram.

Среди депутатов Самарской губернской думы открытый канал в Max есть только у Елены Крыловой. Еще несколько парламентариев имеют закрытые страницы и приглашают вступить в них своих подписчиков. Среди них стоит отметить депутатов Екатерину Кузьмичеву и Михаила Абдалкина, а также председателя губдумы Геннадия Котельникова. Последний появился в соцсетях чуть более года назад после критики губернатора Вячеслава Федорищева. Глава региона в ноябре 2024 года отчитал депутатов, которые не пришли на заседание и отругал народных избранников, которые малоинициативны и не имеют аккаунтов в соцсетях, чтобы быть на связи со своими избирателями.

Среди депутатов Самарской городской думы приглашает своих подписчиков в Max экс-председатель Алексей Дегтев. Нынешний спикер парламента Сергей Рязанов продолжает ограничиваться Telegram, где у него 184 подписчика. Тольяттинские депутаты оказались более активными. Натаниэль Папурин, Андрей Набиев, Виталий Подоляко, Денис Радченко, Алена Душкова и другие парламентарии приглашают своих избирателей присоединиться к их каналам в Max.

Андрей Сазонов