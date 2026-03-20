Петербургские приставы взыскали с нарушителей ПДД почти 203 млн рублей

С начала 2026 года судебные приставы Санкт-Петербурга добились погашения долгов по штрафам ГИБДД в размере почти 203 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Один из нарушителей за 2025 год умудрился 104 раза нарушить ПДД. В отношении 59-летнего петербуржца возбудили исполнительные производства. Сумма штрафов составила почти 80 тыс. рублей, но водитель не погасил задолженность.

Транспортное средство неплательщика приставы заметили около Выборгского районного суда. Специалисты предупредили об аресте внедорожника в случае игнорирования требований исполнительных документов. Беседа с приставом побудила автомобилиста перечислить 114 тыс. рублей (штрафы и исполнительский сбор).

Татьяна Титаева